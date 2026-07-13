Saihanba, dikur një shkretëtirë e shkretëtirës së stuhive të rërës, tani krenohet me një shkallë mbulimi pyjor prej mbi 80 përqind, falë tre brezave të përpjekjeve të përkushtuara, duke filluar me rreth 300 pylltarë që lërojnë në mot të ashpër me mjetet më të thjeshta, shkruan Xinhua.
Saihanba është tashmë një park kombëtar pyjor në provincën Hebei, Kinë, i njohur si “Mrekullia e gjelbër”. Sot ajo është një destinacion turistik i nivelit 5A, me pyje të pafund, liqene, faunë të pasur dhe aktivitete si ecje, çiklizëm e ski.
Sipërfaqja e saj është rreth 94,000 hektarë (80% e mbuluar me pyje), ndërsa lartësia mesatare 1,500–1,900 m mbi nivelin e detit.
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