Arrigo Sacchi është një legjendë e vërtetë për Milanin, në gjendje të fitojë gjithçka në krye të skuadrës kuqezi. Që nga koha e “pavdekësive” të tij, gjërat patjetër kanë ndryshuar dhe tani Milani po lundron në ujëra krejtësisht të tjera. Sidoqoftë, pas kaq shumë vitesh të errëta, sezonin e kaluar mbërriti drita e parë e shpresës.

I intervistuar nga “La Gazzetta dello Sport”, ish -trajneri foli për kuqezinjtë në sezonin e ardhshëm: “Tregu i transferimeve të Milanit më duket shumë pozitiv. Një grup i ri me disa elementë më të pjekur, siç janë Ibrahimovic dhe Giroud. Një projekt që unë e mbështes, sepse u respektuan kufizimet e buxhetit.

Tani kuqezinjtë kanë nevojë vetëm për entuziazëm. Ky faktor bëri ndryshimin sezonin e kaluar, kur grupi kuqezi shkoi përtej kufijve të tij. Ekziston rreziku që dikush të ndiejë se ka mbërritur aty ku duhet. Pioli do të duhet të jetë vigjilent në largimin e euforisë. Milani nuk ka përvojën dhe cilësitë individuale të Juves, ndaj duhet të kolaudojë manovrën taktike për ta kapërcyer kundërshtarin kryesor”.

Paulo Dybala in azione contro Franck Kessié in Milan-Juventus

Pas një sezoni të mrekullueshëm, a është Milani tani ndër favoritët për ta fituar titullin në Serie A? Ish-trajneri nuk ka dyshime: “Kandidat po, favorit jo. Nëse kuqezinjtë arrijnë të bëjnë një hap përpara drejt brendësimit të lojës, atëherë asnjë objektiv nuk përjashtohet. Ekipi kombëtar i Mancinit duhet të na ketë mësuar diçka, apo jo?”

Ai përfundon me disa dyshime, nga Ibrahimovic tek Kessie: “Përveç pikëpyetjes së vetëkënaqësisë, pas një sezoni pozitiv, pyes veten se si janë Ibra dhe Giroud. Sa ndeshje do të jenë në gjendje të luajnë? Dhe pastaj: Kessie, Calabria, Kjaer, a do ta konfirmojnë veten në nivele të larta?

Për më tepër, të mos harrojmë se Liga e Kampionëve u merr energji të çmuar lojtarëve me përvojë, lëre më të rinjve që mbështeten te ritmi dhe shpejtësia. Ka disa dyshime, por Pioli dhe menaxherët do të dinë si t’i zgjidhin ato”.

/a.r