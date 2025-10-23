Javën e kaluar kreu i Prokurorisë së Posaçme, Altin Dumani paraqiti në Kuvend raportin vjetor për vitin 2024 të institucionit të drejtësisë. Një nga pyetjet që e kapi të papërgatitur Altin Dumanin, ishte ajo e bërë nga deputeti i PD-së, Saimir Korreshi.
Ky i fundit e pyeti kreun e SPAK nëse kishte informacion që punonjës të AKEP kishin përgjuar strukturën e famshme, që do të hetonte krimet zgjedhore dhe a është vendosur një pajisje që përgjonte oficerë të BKH dhe punonjës të SPAK. Altin Dumani u përgjigj duke thënë se nuk kishte informacion dhe se nuk donte ta komentonte këtë gjë.
Në një lidhje direket për emisionin “Opinion” në Tv Klan, ku marrë shkas nga kjo diskutohet tema e përgjimeve, Saimir Korreshi i mëshoi pyetjes së tij në Kuvend duke thënë se DPI e cila fillimisht u përdor për të bllokuar TikTok-un, e vendosur në zyrat e AKEP-it ka përgjuar Task-Forcën e SPAK të ngritur gjatë muajve të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e 11 majit.
Sipas tij kjo DPI përgjon çdo pajisje që është e lidhur me rrjetin shqiptar, mesazhet përgjohet në kohë reale, kurse video-call dhe telefonatat kërkojnë pak më shumë kohë, por gjithsesi nuk shpëtojnë pa u përgjuar.
Kjo tregon sipas Korreshit se operacionet e SPAK-ut janë sabotuar.
Blendi Fevziu: Korreshi nga ishte ky informacion, nga e more?
Saimir Korreshi: Po tregova burimin nuk marr dot informacione të tjera.
Blendi Fevziu: A jo burimin mos ma thuaj, po ma sill pak rrotull.
Saimir Korreshi: Pjesë e gazetarisë është, por më impresionoi me thënë të drejtën ajo se çfarë më shkruan, kështu që drejtova atë pyetje.
Blendi Fevziu: Për çfarë bëhet fjalë?
Saimir Korreshi: Ajo pajisje, është një DPI e cila ka shërbyer fillimisht për të mbyllur TikTok-un, por informacionet që unë kam janë se ajo ka shërbyer për të përgjuar Task Forcë-n e ngritur nga SPAK për periudhën zgjedhore mars-prill-maj.
Blendi Fevziu: Kush e operonte pajisjen?
Saimir Korreshi: Ajo pajisje ishte vendosur pranë AKEP-it.
Blendi Fevziu: Pra ju po thoni që ka qenë punonjësit e AKEP-it që kanë operuar këtë pajisje dhe kanë përgjuar Task-Forcën e SPAK-ut?
Saimir Korreshi: Tamam-taman këtë nuk di ta them. Por, ju e dini se çfarë është bërë me serverat e tatimeve. Siç hyjnë tek tatimet njerëz të paautorizuar, mund të ketë edhe te AKEP-i. Me sa më informuan çdo telefon, celular, apo kompjuter që punonte me rrjetin shqiptar, wi-fi apo ndonjë kompani telefonike, mund të arrinte që të përgjohej gjithçka me këtë pajisje.
Blendi Fevziu: Çdo gjë do të thotë vetëm përmbajtja apo edhe identifikimi?
Saimir Korreshi: Unë nuk jam ekspert teknike, nuk jam i fushës. Sa i përket mesazheve të shkruara të shkruara në kohë reale, kurse videocall dhe telefonatat kishin një procedurë më të gjatë, por që edhe ato përgjoheshin. Pyetja ime e dytë që u bë ishte a ishin ndjerë të kërcënuar prokurorët e SPAK?! SPAK ka pasur informatorë brenda grupeve kriminale që merreshin me zgjedhjet, janë zbuluar ata që jepnin informacion, pasi përgjoheshin. Për mua është një nga gjërat më të rënda, sepse janë sabotuar të gjitha operacionet e SPAK.
