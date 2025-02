Avokati Spartak Ngjela ka deklaruar se arrestimi i Erion Veliajt është një dëm për PS, por kjo situatë sipas tij nuk do të sjellë asnjë krizë, sa i takon zgjedhjeve të majit.

Sipas tij, PS fitoren e ka të sigurt. Sipas Ngjelës, kjo sepse Rama ka përballë një “non grata” si Berisha.

“Të gjithë zyrtarët e lartë do të kalojnë në kontrollin e SPAK. Ka qenë ish-kryeministri Sali Berisha i arrestuar. Është Meta, kemi një ish-zëvendëskryeministër në arrest, janë katër ministra në burg. Kjo tregon që lufta anti-korrupsion nuk ka nisur sot. Të gjitha këto janë në nivele të larta.

Por me rastin e Erion Veliajt u godit PS. Sepse është një ndër figurat më të rëndësishëm të së majtës. Të shikojmë si do ta kalojë PS këtë situatë. Unë mendoj se ky rast për PS është një dëm, por jo një krizë që i lëkund themelet. Sepse PS është një parti e madhe. Shikoni sondazhet, Shqipëria është një shoqëri e majtë. Qetësia e kryeministrit e ndihmon shumë partinë. Por pse është i qetë Rama, ku e gjen forcën PS?

E gjejnë te kundërshtari. Ata kanë përballë Saliun. Rama e di që fitoren do ta ketë të tijën, me apo pa Veliajn, sepse përballë ka një njeri non grata në Amerikë”, u shpreh Ngjela në Dritare TV.