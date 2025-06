Me sulmet amerikane në bazat bërthamore të Iranit konflikti merr një trajtë tjetër dhe të paparashikuar duke komplikuar natyrshëm aspektet e sigurisë për ata që jetojnë atje.Në Iran jetojnë dhe punojnë disa shtetas shqiptarë por zyrtarisht nuk dihet numri i saktë i tyre.

Në të shkuarën Republika Islamike e Iranit për çështje konsullore mbulohej prej ambasadës tonë në Ankara.

Qeveria Shqiptare në Shtator 2022 ndërpreu marrëdhëniet diplomatike me Iranin.

Atë kohë u la 48 orë kohë diplomatëve iranian të largoheshin duke i vënë kyçin selisë së tyre diplomatike në Tiranë.

Gazetari Top Channel Muhamed Veliu përmes Facebook, bisedoi me një shqiptarë i cili ka shumë vite që jeton në Iran.

I pyetur nëse njihte shqiptarë të tjerë atje ai dha këtë përgjigje.

“Ka shqiptarë, janë dhe dy familje të tjera. Katër të tjerë që janë martuar me iraniane”.

Top Channel mëson se janë po ashtu edhe disa shqiptarë të cilët janë punësuar prej vitesh në televizionin shtetëror të Iranit.

Njëri prej tyre me origjinë nga Skrapari i martuar me një vajzë shqiptare nga Maqedonia e Veriut.

Burime nga qeveria shqiptare i thanë Top Channel, se deri më tani nuk është shënuar asnjë kërkesë nga shtetas shqiptarë për tu larguar nga Irani.

Megjithatë jo zyrtarisht mësohet se disa shqiptarë të cilët janë momentalisht në Iran, kanë shprehur dëshirën të largohen.

Mes tyre një vajzë me origjinë nga Burreli e martuar me një shtetas iranian.

Ajo jeton në një qytet afër Teheranit dhe miqve të saj në Shqipëri u ka thënë, se në të njëjtin qytet jeton edhe një familje tjetër shqiptarësh me pesë anëtarë.

Në kushtet kurë Shqipëria nuk ka marrëdhënie diplomatike me Iranin, çdo lloj kërkese evakuimi të shtetasve shqiptarë, nuk do të jetë e lehtë.

Megjithatë do të përdoren kanale diplomatike dhe humanitare me shtetet mike të vendit tonë fqinje me Iranin.