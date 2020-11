Nga Eduard Zaloshnja

Dje u shpallën ofertat e tetë firmave që synojnë të realizojnë identifikimin biometrik të votuesve të 25 prillit. Mesatarja e të tetë ofertave ishte rreth 20 milionë euro, që nuk do të lejojnë më votimin familjar për bijtë, bijat, nuset, dhëndurët, nipërit e mbesat në emigracion, si dhe votimin 2-3 herë nga i njëjti person.

Por çfarë efekti mund të kenë këto 20 milionë euro në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 25 prillit?

Në një analizë që kam botuar para disa muajsh (https://realstory.al/zaloshnja-permiresimet-me-te-rendesishme-ne-administrimin-e-zgjedhjeve/ ), llogarita me përafërsi se rreth 80 mijë vota në zgjedhjet e 2017-ës, me shumë gjasa, kanë qenë të bijve, bijave nuseve, dhëndurve, nipërve e mbesave në emigracion, të hedhura në kuti përmes votimit familjar në fshtatërat e vegjël anekënd Shqipërisë (kuptohet, disa pro PS-së e disa kundër saj). Sidoqoftë, vota popullore nuk përcakton sa mandate fiton një parti apo një tjetër në sistemin elektoral shqiptar. Përqindjet e partive në secilin nga 12 qarqet janë vendimtaret në përcaktimin e mandateve (PS-ja regjistroi vetëm 48.2% të votës popullore më 2017, por siguroi 74 mandate në Kuvend).

Me pak fjalë, 20 milionë eurot e shpenzuara për identifikimin biometrik, me gjasa të mëdha, do të kenë vetëm efekt rajonal. Nga rezultatet e zgjedhjeve të 2017-ës dhe zhvillimet e derisotme, duket se në qarqet nga Elbasani e poshtë, identifikimi biometrik do të ketë fare pak ndikim në mandatet e partisë në pushtet (PS-së). Vetëm në qarkun jugor Gjirokastër duket se do ketë një zhvillim demografik, jo biometrik. Këtij qarku do t’i pakësohet një mandat (si rezultat i pakësimit të shtetasve në regjistrat e gjendjes civile të qarkut). Dhe këtë mandat duket se do ta humbasë PS-ja, pavarsisht se mbetet partia e parë në atë qark.

Pikpyetjet fillojnë në qarqet mbi Elbasan.

Disa qindra vota fiktive emigrantësh në malsinë e Tiranës (që identifikimi biometrik do t’i eliminojë) mund t’i heqin PS-së një mandat në këtë qark.

Disa qindra vota fiktive emigrantësh në malësinë e Krujës (që identifikimi biometrik do t’i eliminojë) mund t’i heqin PS-së një mandat në qarkun Durrës.

Disa qindra vota fiktive në malësinë e Pukës (që identifikimi biometrik do t’i eliminojë) mund t’i heqin PS-së një mandat në qarkun Shkodër.

Disa qindra vota fiktive në malësinë e Mirditës (që identifikimi biometrik do t’i eliminojë) mund t’i heqin PS-së një mandat në qarkun Lezhë.

E njëjta gjë mund të ndodhë në qarkun Dibër, por jo prej identifikimit biometrik, por prej tkurrjes demografike (qarku Dibër do të ketë gjithsej 5 mandate, jo 6 si më parë). Ndërsa në qarkun Kukës, nuk mund të priten ndryshime, sepse gjithsej 3 mandate ka….

Duke përmbledhur sa më sipër, tabela më poshtë pasqyron PARAPRAKISHT efektin që mund të kenë 20 milionë eurot e identifikimit biometrik në mandatet e PS-së.

Tabela 1. Ndryshimet e mundshme të numrit të mandateve të PS-së prej identifikimit biometrik

QARQET 2017 2021 Shkoder 4 3+? Kukes 1 1 Diber* 2 1+? Lezhe 3 2+? Durres 8 7+? Tirane* 18 18+? Elbasan 7 7 Fier 10 10 Berat 4 4 Korçe 6 6 Gjirokater* 3 2 Vlore 8 8 TOTAL 74 69+?

*SHËNIM: Për shkak të ndryshimeve demografike, Dibra do të ketë 5 nga 6 mandate që kishte, Gjirokastra 4 nga 5 që kishte dhe Tirana 36 nga 34 që kishte.