Rritja e rasteve me Ebola në Afrikë po shkakton alarm në rritje tek autoritetet shëndetësore ndërkombëtare. Për të folur lidhur me atë çfarë po ndodh aktualisht në Afrikë, por edhe për të kujtuar edhe njëherë simptomat e kësaj sëmundje ishte i ftuar në emisionin “Rudina”, këtë të enjte, më 28 maj, kreun i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj, i cili ka reaguar edhe në rrjetet e tij sociale për këtë epidemi.
Ai shpjegoi rrezikun e kësaj sëmundjeje duke thënë se ka një vdekshmëri shumë të lartë dhe në krahasim me Covid 19 që arrinte vdekshmërinë 1% nga të infektuarit, Ebola arrin deri në 50% vdekshmëri .
“Fatmirësisht nuk ka përhapje përmes ajrit siç është Covid-19 apo sëmundje të tjera por rrezikshmëria është shumë e lartë. Gjëja më e keqe është që ndodh në vende shumë të varfëra ku sistemet janë shumë të dobëta.”
Si e kishte cilësuar me herët virusin Ebola si “treni pa frena”, duke nënkuptuar se ai mund të infektojë këdo.
“Nga 500 raste tani janë 1000 të infektuar dhe mbi 200 që kanë humbur jetën. Sa më vdekjeprurës të jetë virusi aq më pak ka mundësi të përhapet.”
Sipas tij, OBSH e konsideron akoma rrisk të ulët për përhapjen e virusit në Europë dhe në pjesën tjetër, pasi është një virus i zonëve të Afrikës.
Ai përmendi se forma e transmetimit është përmes lëngjeve të trupit, nëpërmjet, gjakut, raportit seksual, pështymës, por edhe sipërfaqet ku ka ndenjur mbartësi i Ebolës janë të infektuara. Mjeku theksoi rëndësinë e higjenës të cilat duhet të ekzistojnë gjithmonë.
Përsa i përket simptomave të këtij virusi, ato janë kryesisht temperatura, të vjella, diarreja.
