Kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka inspektuar sot rindërtimin e banesave të rrënuara nga tërmeti i 26 nëntorit në Farkë.

Tashmë në Tiranë janë gati 200 banesat e fazës së parë dhe pritet të nisë puna me 150 shtëpi të tjera.

“Ju na shani në rindërtojmë për ju. Po nuk na shatë ne nuk e mbledhim mendjen. Sa më shumë na shani aq më shumë rindërtojmë. Nuk bëhen gjërat të gjitha menjëherë. Ngelëm duke qëruar oriz gjithandej. Nuk është kollaj. Sepse edhe këta nuk na kanë lënë një shtet me shumë letra. Sot vendosëm tullën e parë dhe do t’i ndërtojmë të gjitha me radhë. Unë nuk po bëj asnjë nder, thjesht po bëj detyrën”, tha Rama.

/a.r