Nga Adriatik Doçi
Duket disi paradoksale, por sekuenca të pamjeve filmike dhe dëshmi tregojnë se ‘ajka demokratike’ sa më gjatë qëndron në opozitë aq më luksoze dhe me salltanete i organizon dasmat.
Për të ekslipsuar dasmën e parë në Suedi, i biri i Berishës organizoi në 2022 një dasëm të zhurmshme dhe luksoze, e cila nisi në Shijak dhe mbaroi në Como të Italisë, me salltanete që diktojnë shpenzime dhjetëra mijëra euro.
Tre vite më vonë, dasma e djalit të zonjës Topalli në Romë është një niveli tjetër, para të cilës dasma e Shkëlzenit duket si dasmat e zakonshme të Shijakut.
Cili është burimi i parave? E rëndësishme është të hapet ndonjë fraksion i ri hetimor për Erion Veliajn dhe të procedohet Fatos Tushe për herë të katërt ose të pestë!
