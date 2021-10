Paketa nëntëmujore e lundrimit ofrohet nga “Royal Caribbean”, që do të jetë “lundrimi më i gjatë dhe më gjithëpërfshirës global”, sipas njoftimit të kompanisë.

Udhëtimi do të zgjasë 274 ditë dhe çmimi fillestar për pasagjer është 61,000 dollarë. Anija e lundrimit do të niset nga Miami dhe do të vizitojë më shumë se 150 destinacione në 65 vende.

Destinacionet në të gjitha kontinentet përfshijnë Casablanca, Marok, Australi dhe Antarktidë. Ai gjithashtu do të përfshijë Brazilin, ku udhëtarët do të kenë mundësinë të shohin statujën e Krishtit në natën e Vitit të Ri, si dhe Pekinin.

Udhëtimi do të fillojë më 10 dhjetor 2023 në Miami dhe do të kthehet atje më 10 shtator 2024. Anija e lundrimit, e quajtur “Cantada of the Seas”, përfshin një fushë mini golfi, pishinë, SPA, etj dhe ka një kapacitet prej 2500 pasagjerësh dhe më shumë se 800 anëtarë të ekuipazhit.

Çmimi fillestar është 61,00 dollarë për një dhomë teke dhe për një dhomë me ballkon çmimi fillon nga 79,000 dollarë për person. Për akomodimin në suitën e vogël kostoja rritet në 112,000 dollarë për person. Sipas njoftimit të Royal Caribbean, ata pasagjerë që paguajnë shumën e plotë deri më 6 janar 2023 do të kenë 10% zbritje.