Lealba Pelinku, nënkomisionerja e KQZ-së, ishte në një lidhje me Skype këtë të martë në Vizion Plus, në emisionin Quo Vadis.

Pelinku tha se, sa i përket teknologjisë, përmes trajnimeve është vënë re se çdo herë ka përmirësime gjithnjë e më të mëdha. Ajo theksoi se KQZ-ja është duke ndërmarrë verifikimin dhe diagnostikimin e të gjitha pajisjeve, si dhe marrjen e të gjitha masave të nevojshme.

Nënkryetarja e KQZ-së shtoi se, sa i përket kostos, deri më tani është vendosur që do të ketë rreth 5200 operatorë, secili prej të cilëve do të paguhet 15 mijë lekë të rinj.

Intervista e plotë:

Borakaj: 11 maji në raport me teknologjinë, përveç identifikimit elektronik në të gjithë Shqipërinë, çfarë presim tjetër?

Pelniku: Identifikimi elektronik realizohet për herë të tretë në rang vendi dhe për herë të shtatë duke pasur parasysh proceset e pjesshme zgjedhore. Tani ka kaluar në vend të dytë, sepse vëmendjen e merr vota e diasporës.

Borakaj: Sa i përket identifikimit, a e shohim si proces të konsoliduar? Nuk presim më surpriza?

Pelniku: Kur flasim për përdorimin e teknologjisë, gjithmonë ka një problematikë të pranishme, qoftë për arsye teknike apo njerëzore. Detyra e KQZ-së dhe ajo që është duke u ndërmarrë është të bëjmë një verifikim dhe një diagnostifikim të të gjitha pajisjeve dhe të marrim masat e duhura. Kemi pak frikë duke parë ngarkesën që do të ketë Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile për sjelljen në kohë të listës në formatin që na duhet.

Borakaj: Sa dinë ta përdorin teknologjinë? A është ky një problem i tejkaluar apo përdorimi i teknologjisë mbetet ende problem?

Pelniku: Lidhur me identifikimin elektronik, të cilin duhet ta veçoj nga votimi elektronik që pati atë problemin në 2023, ai problem ishte më shumë i faktorit njerëzor. Në 2021 u hasën disa gabime, pasi operatorët vepruan gabimisht duke mos respektuar procesin e radhës. Gjithsesi, është reflektuar dhe procesi i trajnimit ka përmirësuar ndjeshëm njohuritë dhe përdorimin e teknologjisë.

Borakaj: Sa kushton në zgjedhjet e 11 majit identifikimi elektronik?

Pelniku: Kostoja më e madhe lidhet me pagesën e operatorëve. Pjesa tjetër është ende në fazën e vlerësimit dhe mund të jetë zero. Për sa i përket pagesës së operatorëve, do të ketë rreth 5200 operatorë, secili prej të cilëve do të paguhet 15 mijë lekë të rinj.