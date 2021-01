Rudina Dembacaj ka bërë një mini-intervistë në rrjetet sociale, ku i është përgjigjur disa pyetjeve të ndjekësve të saj kuriozë.

Pyetja që një zonjë i ka drejtuar Rudinës ka qenë: “Sa herë në javë bën seks”?

Moderatorja nuk ka ngurruar ta bëjë publike këtë pyetje dhe t’i kthejë një përgjigje të sinqertë.

“Mendova se ishe burrë që bëje këtë pyetje. Qenke një zonjë. Meqë pyetja është e sinqertë, do përgjigjem sinqerisht. Unë nuk bëj seks, bëj dashuri”, ka qenë përgjigjia e Rudina Dembacaj.

Gjatë kësaj interviste me ndjekësit, moderatorja ka treguar se është aq shumë e dashuruar me Markun saqë nuk e shpreh dot as me fjalë dhe as me numra. Rikujtojmë se Marku Frroku dhe Rudina kanë kurorëzuar dashurinë e tyre në martesë ditën e parë të vitit 2021.