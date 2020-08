Mjeku pneumolog Arjan Mezini i ftuar në News 24, dha disa detaje më shumë rreth trajtimit me plazmë të pacientëve të prekur nga Covid.

Sipas tij, por edhe studimeve e statistikave jashtë Shqipërisë, ky trajtim nuk është mrekullia. Ka pasur raste edhe në vendin tonë që nuk ka dhënë efekt. 1 në 2 ose 3 raste të trajtuar nuk ka dhënë efektet e dëshirueshme.

“Trajtimi i të sëmurëve me plazëm nuk është 100% efektiv, jo çdo person me covid që trajtohet me plazmën e një të sëmuri më herët, shërohet. Pra plazma nuk është një mrekulli. Ka raste, në botë më shumë, por edhe në Shqipëri ku ka pasur 2-3 raste trajtimi me plazëm, në 1 rast të tillë nuk ka bërë punë fare, s’ka psur efekt. Sa më i fuqishëm imuniteti, aq më shumë ia del. Ajo që thashë, spitali nuk është zgjidhja. Jo vetëm tek ne, por në çdo vend të botës. Duhet të jemi të kujdesshëm, të zbatojmë ato 3 masa që tashmë dihen. Dhe qeveria shqiptare duhet të jetë më agresive, më efiçente të bëjë më shumë testime. Të shtohet numri i punonjësve”, tha Dr. Mezini.

Ky trajtim kryhet përmes injektimit të plazmës së personave të shëruar, tek ata që ende janë të prekur nga Covid. Kjo nxit rritjen e imunitetit, por që jo gjithmonë arrin në rezultatet pozitive.

g.kosovari