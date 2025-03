A është e vështirë për një kandidate grua të garojë në listë të hapur? Kjo ishte pyetja që u bë në studion e Quo Vadis në Vizion Plus nga moderatorja Pranvera Borakaj.

Kandidatja e PD për Qarkun e Tiranës, Dhurata Çupi tha se është mjaft e vështirë, pasi fillimisht duhet kërkuar vota për ata që janë në listë të mbyllur, e pastaj duhet kërkuar vota personale.

Çupi tha se për një kandidate grua gara bëhet edhe më e vështirë, edhe për shkak të financave, pasi fushata kërkon shumë sponsorizimi.

Në të njëjtën linjë ishte dhe kandidatja e PS, Blerina Gjylameti, e cila tha se është një sfidë e vështirë.

Megjithatë sipas Gjylametit ajo ishte e përgatitur, pasi është normale që për deputetët që kanë një kohë të gjatë në politikë të punojnë sa më shumë për t’i sjellë vota PS-së.

Pjesë nga biseda:

Borakaj: Sa e vështirë është beteja në terren?

Çupi: E vështirë, e pabarabartë, sidomos për ne zonjat,. Unë e kam marrë përsipër, jam në të gjithë terrenin. Unë jam përfaqësuese Dibrës, kam komunitetin matjan dhe me demokratët dhe strukturat.

Borakaj: Ka krijuar ky sistem konflikt të brendshëm?

Çupi: Unë kam vendosur dhe jam shumë e kujdesshme që të mos kem asnjë konflikt. Unë betejën e kam me kolegët e PS. Ne punojmë të maksimalizojmë votat për partinë dhe individin. Në momentin kur ne futemi me emrin tonë, patjetër që kërkojmë vota për vete. Është e vështirë, e pabarabartë, sidomos për zonjat, sa i takon komunikimit me qytetarët, por edhe nga ana financiare. Unë besoj se do të ke ë mbështetjen e demokratëve.

Borakaj: Zonja Gjylameti është i vështirë?

Gjylameti: Nuk mendoj se ka sfidë të lehtë, aq më shumë pastaj kur sfida është te lista e hapur dhe e mbyllur. Ke dy objektiva, i pari të maksimizosh votat për PS, që të vijojë qeverisja, dhe nga ana tjetër të kërkosh edhe për vete. Do të duhet ca ekuilibra, të ruash etikën, të ruash dhe zonën. Unë kam një zonë në Tiranë, njësinë katër, që është një zonë e vështirë. Por nga ana tjetër dhe me komunitet rom dhe egjiptian që ka nevojë ëpr politika mbështetëse. Është e vështirë se në fund të ditës duhet edhe të maksimalizosh votat për partinë, ndërkohë në anën tjetër duhet të punoshe dhe të marrësh vota për vete.

Borakaj: Ju duk e drejtë që emra të rinj të jenë në listë të sigurt?

Gjylameti: Për mua do ishte suprizë nëse do isha në listë të mbyllur.

Borakaj: Pse?

Gjylameti: Unë e kam menduar që në krye të herës që të gjtihë ata që kanë eksperiencë të gjatë në PS dhe në politikë do të duhet të jenë në listë të hapur.

Borakaj: E prisje këtë listë?

Gjylameti: Natyrisht që po.

Borakaj: Sa kohë keni që punoni në njësinë katër për këto zgjedhje?

Gjylameti: Që në fillim të vitit 2022. PS ka një riorganizim partiak të tillë që pas zgjedhjeve, vijojmë dhe punojmë çfarë do të vijë dhe nesër. Po të më pyesje personalisht, do të thoja që sistemi duhet të ishte i tëri i hapur.