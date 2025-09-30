Të njëjtat sasi parash më shumë do të marrin edhe përfituesit e pensionit të invaliditetit. .. 475 lekë në qytet dhe 225 lekë në fshat. Kjo për shkak se edhe pagës e këtyre kategorive është gati e njëjtë me masën mesatare të pensionit urban dhe atij rural.
Nga indeksimi me 2.5 për qind përfitojnë edhe kategoritë e tjera përfituese siç janë pensionistët familjarë. Ata që jetojnë në qytet do të marrin 230 lekë. Nga 9 mijë e 161 lekë aktualisht, pensioni mesatar familjar urban bëhet 9 mijë e 391 lekë. Ndërsa nga 1 mijë e 771 lekë aktualisht, pensioni mesatar familjar rural bëhet 1 mijë e 815 lekë.
Në një vit ku inflacioni erdhi duke u zbehur, por çmimet mbetën lart, pensionistët shqiptarë vazhduan të ecin në një fije peri mes nevojave dhe realitetit të ashpër të tregut. Qeveria e argumenton vendimin për indeksimin e pensioneve me vetëm 2.5 për qind me ecurinë e inflacionit. Mirëpo edhe këtu llogaritë nuk përputhen. Të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se nga tetori 2024 deri në gusht 2025 , inflacioni mesatar te ushqimet dhe pijet rezulton në nivelin 2.76 për qind.
Në një vend ku ekonomia rritet, por përfitimet nuk shpërndahen njësoj, mosha e tretë endet ende në kërkim të dinjitetit që u takon. Nga 46 mijë e 400 lekë që i duhen një çifti pensionistësh për të kaluar muajin, këta të fundit kanë në dispozicion vetëm 32 mijë e 464 lekë. Diferencën që ju mungon prej gati 14 mijë lekësh këtyre të fundit duhet t’ua mbulojnë fëmijët ose të afërmit në emigrim.
Leave a Reply