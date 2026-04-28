Kompania ajrore “low cost” Ryanair ka njoftuar mbylljen e bazës së saj në Berlin, duke argumentuar se vendimi vjen si pasojë e rritjes së tarifave aeroportuale.
Sipas kompanisë, shtatë avionë Boeing 737 do të largohen nga kryeqyteti gjerman dhe do të zhvendosen në tregje të tjera më konkurruese në Evropë, përfshirë Suedinë dhe Shqipërinë.
Vendimi ka surprizuar operatorin e aeroportit të Berlinit, i cili ka mohuar çdo rritje tarifash. Në një reagim të shkurtër, kompania menaxhuese bëri të ditur se është në negociata me linjat ajrore dhe se nuk ka në plan rritje të çmimeve aeroportuale.
Ryanair pretendon se tarifat në Berlin janë rritur me 50% që nga viti 2019 dhe ka konfirmuar se baza do të mbyllet më 24 tetor. Pilotët dhe stafi i kabinës janë njoftuar për vendimin, ndërsa punonjësve u është ofruar mundësia për t’u transferuar në baza të tjera të kompanisë.
Sipas vlerësimeve të kompanisë, ky hap do të përgjysmojë numrin e fluturimeve nga Berlin, duke reduktuar lidhjet ajrore me destinacione të afërta. Në muajt e fundit, edhe kompani të tjera si easyJet kanë shkurtuar operacionet e tyre në qytet.
Ryanair paralajmëron se vendimi do të sjellë humbjen e mbi 2 milionë vendeve në vit dhe një rënie të trafikut nga 4.5 milionë pasagjerë aktualë në rreth 2.2 milionë deri në vitin 2027. Kompania thekson se, në mungesë të reformave për uljen e kostove në Gjermani, do të vazhdojë të zhvendosë avionët drejt tregjeve më konkurruese në Evropë.
