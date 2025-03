Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov vlerësoi qëllimin e presidentit amerikan Donald Trump për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, por akuzoi fuqitë evropiane që janë mbledhur rreth Kievit se kërkojnë të zgjasin konfliktin.

Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara ende duan të jenë vendi më i fuqishëm në botë dhe se Uashingtoni dhe Moska nuk do të shohin kurrë sy për sy në gjithçka, por se ata kishin rënë dakord të ishin pragmatikë kur interesat përputheshin.

“Trump është një pragmatist. Slogani i tij është arsyeja e shëndoshë, natyrisht do të thotë, dhe të gjithë tashmë e shohin atë, një zhvendosje në një mënyrë tjetër të të bërit të gjërave. Por qëllimi është ende “MAGA” – Bëje Amerikën të Madhe përsëri. “Gjithçka që premtoi Trump, ai e bëri”. Nëse e shikoni historinë në retrospektivë, do të shihni se amerikanët nuk luajtën ndonjë rol të tillë nxitës në luftë. Dhe tani, pas mandatit presidencial të Bidenit, erdhën njerëzit (ekipi i Trump) që duan të udhëhiqen nga arsyeja e shëndoshë, të cilët deklarojnë troç: “Ne duam t’u japim fund të gjitha luftërave, duam paqen”. Ashtu si tani, kur Europa solli (Zelenskiy) në pushtet me bajonetat ata tani po e shtyjnë përpara. Ata gjithashtu duan ta mbështesin atë me bajonetat e tyre në formën e njësive paqeruajtëse. Por kjo do të thotë që shkaqet rrënjësore nuk do të zhduken. Sepse kur i pyesim këta mendimtarë (evropianë), çfarë ndodh me atë pjesë (të Ukrainës) ata nuk thonë asgjë”.