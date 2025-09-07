Rusia ka kryer një tjetër sulm masiv gjatë natës në Ukrainë, duke zbehur edhe më shumë shpresat për paqe. Të paktën 805 dronë dhe 13 raketa u lëshuan në 18 qytete, përfshirë Kievin, Kharkivin, Dnipro dhe rajonin e Zaporizhias. 4 persona, përfshirë një fëmijë, u vranë ndërsa 20 të tjerë kanë mbetur të plagosur.
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka reaguar pas sulmit, ku deklaroi se Rusia është më e interesuar në sulme brutale sesa në paqe.
“Rusia duket më e interesuar të shtojë egërsinë e sulmeve të saj ndaj Ukrainës, sesa të ndjekë një rrugë negociatash për t’i dhënë fund armiqësive. Ne jemi pranë popullit ukrainas”, tha ajo.
