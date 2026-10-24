Një sulm ukrainas shkaktoi ndërprerje të furnizimit me ujë dhe energji elektrike në Krimenë e pushtuar të shtunën, ndërsa një valë sulmesh me dronë goditi juglindjen e Rusisë, sipas autoriteteve ruse.
“Si pasojë e një incidenti të ndodhur në rrjetet kryesore të energjisë elektrike jashtë rajonit tonë, të shkaktuar nga një sulm armik me dron, janë vendosur kufizime në furnizimin me energji elektrike dhe ujë”, shkroi në Telegram Sergei Aksyonov, kreu i Gadishullit të Krimesë, që është instaluar nga Moska.
Ai nuk specifikoi numrin e familjeve të prekura në Krime, ku jetojnë më shumë se 2.5 milionë banorë.
Gadishulli, të cilin Rusia e aneksoi nga Ukraina në vitin 2014, shpesh është objektiv i sulmeve ukrainase.
Një sulm tjetër ukrainas, në një pjesë të rajonit verilindor të Harkivit që kontrollohet nga Rusia, la të vrarë të paktën tre persona dhe plagosi rëndë një tjetër të shtunën, sipas autoriteteve të mbështetura nga Moska.
“Tre civilë u vranë dhe një grua u plagos rëndë si pasojë e një sulmi me dron ukrainas ndaj një makine në fshatin Piski, në rajonin e Harkivit”, shkroi në Telegram Vitaliy Ganchev, një guvernator lokal i instaluar nga Rusia.
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Burimi: Botë
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