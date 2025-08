Shtëpia e Bardhë thotë se Donald Trump është i hapur për t’u takuar me Vladimir Putinin dhe Volodymyr Zelenskyn.

Sekretarja e shtypit Karoline Leavitt tha se Trump ishte i kënaqur me “progresin e madh” të bërë gjatë takimit të sotëm midis të dërguarit të SHBA-së Steve Witkoff dhe Putinit në Moskë, sipas Sky News.

“Rusët shprehën dëshirën e tyre për t’u takuar me Presidentin Trump dhe Presidenti është i hapur për t’u takuar si me Presidentin Putin ashtu edhe me Presidentin Zelensky. Presidenti Trump dëshiron që kjo luftë brutale të marrë fund.”

Më herët këtë mbrëmje, një raport nga New York Times tha se Trump synon të takohet personalisht me Putinin që javën e ardhshme.

Raporti shtoi se Trump planifikon të pasojë takimin me një takim tjetër midis tij, Putinit dhe Volodymyr Zelenskyy të Ukrainës.