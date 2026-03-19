Avionë luftarakë të NATO kanë ndërhyrë për të neutralizuar një avion rus që shkeli hapësirën ajrore të Estonisë.
Sipas autoriteteve estoneze, ngjarja ndodhi pranë ishullit Vaindloo, në Gulf of Finland, ku një avion luftarak rus i tipit SU-30 hyri në hapësirën ajrore të vendit dhe qëndroi për rreth një minutë para se të largohej.
Ministri i Jashtëm, Margus Tsahkna, deklaroi se nuk pati kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë kombëtare, duke theksuar se kjo ishte shkelja e parë e këtij lloji gjatë këtij viti.
Nga ana tjetër, kryeministri Kristen Michal reagoi përmes rrjeteve sociale, duke nënvizuar se “taktikat e Rusisë nuk ndryshojnë” dhe se NATO mbetet në gatishmëri të plotë për mbrojtjen e hapësirës ajrore të aleatëve.
Edhe ish-komandanti i Forcave të Armatosura të Estonisë, Riho Terras, vlerësoi reagimin e shpejtë të aleatëve, duke theksuar se incidente të tilla kërkojnë përgjigje të vendosur dhe të vazhdueshme.
Leave a Reply