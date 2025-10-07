Rajonet ruse po e rrisin ndjeshëm sasinë e parave që u paguajnë rekrutëve të rinj ushtarakë, pasi analistët thonë se fushatat e rekrutimit “ideologjik” nuk janë më të mjaftueshme për të motivuar njerëzit të luftojnë në Ukrainë.
Disa rajone njoftuan ditët e fundit se do të katërfishonin bonuset e regjistrimit në një përpjekje për të rritur numrin e rekrutimeve.
Rusia ka pësuar viktima të mëdha në luftën e saj në Ukrainë, me rreth 1 milion ushtarë rusë të vrarë ose të plagosur që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë tre vjet e gjysmë më parë.
Ministri rus i Mbrojtjes, Andrey Belousov, e bëri rekrutimin një nga prioritetet kryesore të ushtrisë gjatë një takimi të nivelit të lartë të mbrojtjes në gusht, duke theksuar se fuqia punëtore ishte “çelësi për mbështetjen e operacioneve ofensive”. Grupi monitorues thotë se avancimi rus në Ukrainë u ngadalësua në shtator.
Por, ndërsa Belousov pretendoi se objektivat e rekrutimit po përmbusheshin, portali i pavarur hetimor rus IStories raportoi të kundërtën.
Sipas të dhënave zyrtare të shpenzimeve buxhetore, rreth 37,900 persona nënshkruan kontrata me ministrinë e mbrojtjes në tremujorin e dytë të vitit 2025 – dy herë e gjysmë më pak se një vit më parë.
Instituti për Studimin e Luftës (ISW), një monitorues konfliktesh me bazë në SHBA, tha se përpjekjet ruse për gjenerimin e forcave “po i ngjanin gjithnjë e më shumë modeleve komplekse të biznesit sesa një fushate rekrutimi të nxitur ideologjikisht”.
Në një shënim analisti në shtator, ISW tha se autoritetet ruse dhe rekrutuesit informalë “vazhdojnë të përdorin stimuj financiarë, mashtrimi dhe shtrëngimi” për të forcuar rekrutimin.
Katërfishi i pagës vjetore
Qeveria e rajonit Tyumen në Siberi tha të hënën se do t’u paguante rekrutëve të rinj një shumë të përgjithshme prej 3 milionë rublash (36,560 dollarë), përveç 400,000 rublave që marrin nga qeveria federale – për sa kohë që rekrutët regjistrohen para fundit të nëntorit.
Pagesa e re rajonale është një rritje e konsiderueshme nga 1.9 milion rubla që rekrutët në Tyumen kanë marrë deri më tani dhe ekuivalente me tre vjet të plota të pagës mesatare atje, sipas Rosstat, Shërbimit Federal të Statistikave Ruse.
Në mënyrë të ngjashme, guvernatori i rajonit Voronezh në Rusinë jugperëndimore njoftoi në Telegram javën e kaluar se pagesa e regjistrimit nga rajoni do të katërfishohej në 2.1 milion rubla.
Qeveria lokale e Voronezhit tha se, për të marrë pagesën, rekrutët nuk kanë nevojë të jenë nga rajoni, për sa kohë që është vendi ku ata i nënshkruajnë dokumentet.
Rajonet Tambov, Krasnodar, Kurgan dhe Altai, si dhe republika e Tatarstanit, njoftuan gjithashtu rritje të ndjeshme të pagesave, të cilat vijnë përveç pagës mujore për ushtarët me kontratë që luftojnë në Ukrainë. Kjo shumë fillon nga afërsisht 210,000 rubla (2,600 dollarë), më shumë se dyfishi i pagës mesatare ruse.
