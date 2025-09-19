Teksa vëmendja mbetet te lufta e vazhdueshme e Rusisë në Ukrainë, një grup analistësh sugjeron se Kremlini ka nisur një fushatë të koordinuar informacioni kundër një tjetër vendi fqinj, Finlandës, me retorikë të ngjashme me atë që parapriu pushtimin e plotë të Ukrainës në vitin 2022.
Instituti për Studimin e Luftës (ISW) thotë se figura të larta në Moskë, përfshirë anëtarë të rrethit të ngushtë të Vladimir Putinit, kanë bërë një sërë deklaratash kërcënuese ndaj Finlandës.
Finlanda, e cila ka një kufi prej 1 mijë e 340 kilometrash me Rusinë, hoqi dorë nga politika e saj e neutralitetit pas pushtimit rus të Ukrainës dhe iu bashkua NATO-s në vitin 2023.
Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov deklaroi se “fasada neutrale” e qeverisë finlandeze është “shkëputur” dhe se revanshizmi është “në rritje të dukshme” në Finlandë.
Një tjetër zyrtar i lartë, Sergei Ivanov, tha se marrëdhëniet ruso-finlandeze “praktikisht nuk ekzistojnë” dhe nuk do të përmirësohen së shpejti, pasi Finlanda është anëtare e NATO-s dhe “po kërkon aktivisht forcimin e kufirit lindor”.
Ai gjithashtu pretendoi se popullsia finlandeze është e pakënaqur me qeverinë dhe se mungesa e turistëve rusë ka çuar në “braktisje” dhe dobësim ekonomik në Finlandën juglindore. Alexei Chepa, nënkryetar i komitetit për çështje ndërkombëtare në Dumën ruse, ka bërë deklarata të ngjashme.
ISW raporton se mediat shtetërore ruse kanë amplifikuar dukshëm deklaratat e Lavrovit, Ivanovit dhe Chepës, duke sugjeruar se kjo është një përpjekje e koordinuar nga Kremlini për të synuar Finlandën.
Analistët e ISW thonë se zyrtarët e lartë të Kremlinit kanë shtuar kërcënimet ndaj Finlandës javët e fundit, duke përdorur gjuhë që pasqyron justifikimet e rreme të Kremlinit për pushtimin e Ukrainës.
“ISW vazhdon të vlerësojë se strategjia që Rusia po përdor aktualisht për të kërcënuar NATO-n pasqyron atë që përdori më parë për të krijuar kushtet informative që justifikuan agresionin ndaj Ukrainës”.
