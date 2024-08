Moska ka kërcënuar Ukrainën me kushte më të rrepta paqeje nëse këta të fundit nuk ulen për bisedime. Moska me anë të Sekretarit të Këshillit të Sigurisë Ruse, Sergei Shoigu, ka bërë të ditur se bisedimet duhet të bazohen në dhënien e tokës nga Ukraina që arrin në një të pestën e territorit të saj dhe heqjen dorë nga çdo perspektivë për t’u bashkuar me aleancën e NATO-s të udhëhequr nga perëndimi, kushte që Ukraina i ka hedhur poshtë.

“Dritarja e mundësive për Ukrainën po ngushtohet. Ukraina nuk ishte përgjigjur dhe do të humbte më shumë territor sa më shumë të vonohej. Iluzionet e regjimit të Kievit se evropianët do të organizojnë një samit tjetër të bukur paqeje, në të cilin të gjitha problemet e tyre të brendshme do të zgjidhen vetë, po i kushtojnë shtrenjtë popullit të Ukrainës”.

Shoigu dha një shifër për humbjet e trupave ukrainase, por Reuters nuk mund të verifikojë numra të tillë dhe asnjëra palë nuk numëron viktimat e veta. Pasi dërgoi trupat e saj në vitin 2022 në Ukrainë, Rusia tani kontrollon rreth 18% të Ukrainës duke përfshirë Krimenë, të cilën e kapi dhe e aneksoi në mënyrë të njëanshme në 2014. Ai gjithashtu mban një pjesë të katër rajoneve në Ukrainën juglindore që Putin, duke pretenduar justifikim historik dhe kulturor, thotë se Kievi duhet t’i dorëzojë në tërësi.

Reuters ka raportuar se Putini është gati të ndalojë luftën me një armëpushim të negociuar që njeh linjat aktuale të fushëbetejës, por është i përgatitur të luftojë nëse Kievi dhe Perëndimi nuk përgjigjen.

Ministri i Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba tha muajin e kaluar se Kievi ishte i përgatitur për bisedime me kusht që të respektohej plotësisht sovraniteti dhe integriteti territorial i Ukrainës, i njohur nga shumica dërrmuese e shteteve anëtare të OKB-së.

/a.r