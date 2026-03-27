Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mbajë konsultime me dyer të mbyllura këtë të premte, 27 mars, për të diskutuar sulmet ndaj Iranit, me kërkesë të Moskës, raportojnë mediat shtetërore ruse, ndërsa lufta në Lindjen e Mesme po i afrohet muajit të dytë.
Irani është goditur pothuajse çdo ditë që nga sulmet e përbashkëta SHBA-Izrael më 28 shkurt, që nxitën nisjen e konfliktit dhe e përhapën atë në pjesë të mëdha të rajonit.
“Federata Ruse ka kërkuar konsultime me dyer të mbyllura me Këshillin e Sigurimit të OKB-së për shkak të sulmeve të vazhdueshme ndaj infrastrukturës civile në Iran, përfshirë objekte arsimore dhe shëndetësore”, ka deklaruar Evgeny Uspensky, zëdhënës i përfaqësuesit rus në OKB, sipas agjencisë shtetërore TASS.
Në ditën e parë të luftës, një sulm goditi një shkollë në qytetin jugor të Minabit, duke shkaktuar vdekjen e mbi 160 fëmijëve, sipas autoriteteve iraniane. Gjetjet paraprake të një hetimi ushtarak amerikan, të raportuara nga The New York Times, treguan se një raketë Tomahawk e SHBA-ve kishte goditur shkollën për shkak të një gabimi në targetim.
SHBA-të, që mbajnë këtë muaj presidencën e Këshillit të Sigurimit, kanë caktuar mbledhjen për në orën 10:00 në New York (16:00 me orën tonë).
“Fushata ushtarake SHBA-Izrael ka synuar udhëheqësit iranian, bazat raketore dhe infrastrukturën ushtarake, duke shkaktuar një hakmarrje të gjerë iraniane në Gjirin Persik dhe bllokimin efektiv të ngushticës kritike të Hormuzit, përmes së cilës gjatë kohës së paqes kalon 1/5 e naftës dhe gazit të lëngshëm global”, është ky qëndrimi zyrtar rus.
Këshilli i të Drejtave të Njeriut i OKB-së do të mbajë gjithashtu një takim të veçantë në Gjenevë, i fokusuar në sulmin vdekjeprurës mbi shkollën.
