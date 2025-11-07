Ditën e sotme, Presidenti Donald Trump dhe kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, zhvilluan një takim në Shtëpinë e Bardhë.
Sipas mediave të huaja, Presidenti Trump është pyetur se përse nuk po zhvillohet samiti i Budapestit me Vladimir Putinin.
Trump dhe Putin dukej se do të takoheshin në Hungari pas një telefonate muajin e kaluar, por bisedimet u anuluan nga presidenti amerikan, me sa duket sepse dyshonte se një takim i tillë mund të sillte përparim në një marrëveshje paqeje.
“Mosmarrëveshja themelore është se ata thjesht nuk duan të ndalen ende”, tha presidenti i SHBA-së.
“Mendoj se do ta bëjnë, mendoj se kjo po i kushton shumë Rusisë, padyshim një kosto të madhe për të dy vendet”, shtoi Trump.
Trump përsërit se, sipas tij, pushtimi i Ukrainës nga Rusia nuk do të kishte ndodhur kurrë nëse ai do të ishte President dhe thotë se “kjo ndodhi me Bidenin”.
Viktor Orban pajtohet me aleatin e tij dhe thotë se nuk ka “asnjë dyshim” se nëse Trump do të ishte President i SHBA-së, “nuk do të kishte luftë”.
I pyetur nëse është ende i etur të shkojë në Budapest për një samit me Putinin, Trump thotë se do të “dëshironte ta bënte” atë në kryeqytetin hungarez.
Trump thotë gjithashtu se ai dhe Orban “janë dakord që lufta do të mbarojë” dhe Orban u thotë gazetarëve se ka “disa ide” se si mund të ndodhë kjo. Orban shtoi se do t’ua paraqesë këto ide Trumpit sot.
