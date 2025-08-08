Një avion Su-34M i konfiguruar për eksport, i lyer me një ngjyrë kamuflazhi të dallueshme, u vu re në aeroportin Zhukovsky pranë Moskës, gjë që përforcon më tej spekulimet se Rusia po përgatitet për dërgesat e para të atij modeli në Algjeri.
Pamja e avionit, të regjistruara në fillim të kësaj jave, sugjerojnë një përparim të mundshëm në kontratat e eksportit ushtarak të vonuara prej kohësh midis Federatës Ruse dhe Algjerisë.
Në dhjetor të vitit 2019, mediat e specializuara ushtarake algjeriane raportuan përfundimin e kontratave të shumta me Moskën, për një total prej 42 avionësh – duke përfshirë 14 Su 34ME, 14 Su 57E dhe 14 Su 35E – me dërgesa të planifikuara të përfundojnë deri në vitin 2025.
Megjithatë, pushtimi rus i Ukrainës dhe presioni operacional mbi Forcat Ajrore dhe Hapësinore Ruse ngadalësuan zbatimin e programit. Për shkak të humbjeve të luftës dhe rritjes së kërkesës së brendshme, Moska i dha përparësi rinovimit të flotës së saj të avionëve Su-34, duke vonuar më tej afatet e eksportit.
Sipas të dhënave nga grupi i inteligjencës së hapur Oryx, që nga fillimi i agresionit rus kundër Ukrainës, Rusia ka humbur të paktën 35 avionë Su-34 (pesë prej të cilëve janë dëmtuar) dhe një Su-34M. Ky numër i referohet ekskluzivisht humbjeve të konfirmuara vizualisht, kështu që është e mundur që shifra reale të jetë edhe më e lartë.
Su-34ME është një version i përparuar eksporti i avionit sulmues me dy vende, i zhvilluar fillimisht për sulme precize në det të thellë, operacione përgjimi në fushën e betejës dhe sulme ndaj objektivave detare.
Në standardin e eksportit, Su-34ME ruan aftësitë kryesore të platformës origjinale, duke përfshirë radarin e ndjekjes së terrenit, sistemet e radarëve me qitje anësore dhe një sistem shumëfunksional të synimit të aftë për të goditur objektiva tokësore dhe detare. Avioni mund të mbajë një gamë të gjerë armësh të drejtuara ruse, si ajër-tokë ashtu edhe ajër-ajër.
