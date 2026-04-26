Ministria e Jashtme e Rusisë ka konfirmuar vizitën e ministrit të Jashtëm iranian Abbas Araghchi në Moskë për bisedime.
Sipas njoftimit të AFP-së që citon Ministrinë e Jashtme ruse, vizita e Araghchit është konfirmuar zyrtarisht me qëllim mbajtjen e bisedimeve, por pa dhënë detaje të mëtejshme në atë moment.
Më herët, agjencia iraniane ISNA citonte ambasadorin iranian në Rusi, Kazem Jalali, i cili tha se Araghchi do të takohet me presidentin rus Vladimir Putin të hënën, më 27 prill në Moskë për t’u “konsultuar me zyrtarët rusë lidhur me statusin e fundit të negociatave, armëpushimit dhe zhvillimeve përreth”.
Ky udhëtim bëhet pjesë e një ture rajonale të Araghchit që përfshin edhe Pakistanin dhe Omanin.
Ministri iranian vetë ka shkruar në X (ish-Twitter) se qëllimi është “të koordinojë ngushtë me partnerët tanë për çështje dypalëshe dhe të konsultohet për zhvillimet rajonale”, duke theksuar se “fqinjët tanë mbeten prioritet”.
Pas një periudhe tensionesh dhe konflikti me Shtetet e Bashkuara (përfshirë sulme ajrore amerikane ndaj siteve bërthamore iraniane në vitin 2025 dhe një armëpushim të brishtë dyjavor të arritur në prill 2026, i ndërmjetësuar pjesërisht nga Pakistani).
Rusia ka mirëpritur armëpushimin dhe ka shprehur shpresën se SHBA do të rifillojnë bisedimet për Ukrainën.
Teherani kërkon të koordinojë pozicionet me aleatin e tij strategjik Moskën, sidomos për negociatat e mundshme bërthamore, çështjet e sanksioneve, sigurinë rajonale dhe bashkëpunimin ushtarako-ekonomik (energji, BRICS, etj.).
