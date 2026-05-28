Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, ka reaguar në rrjetin social X ndaj njoftimit të Rusisë që u bënte thirrje personelit diplomatik dhe qytetarëve të huaj të largohen nga Kievi, për shkak të sulmeve të planifikuara.
Hoxha e ka cilësuar këtë njoftim si “krejtësisht të papranueshëm”, duke theksuar se kërcënimi i ambasadave nuk është diplomaci, por intimidim dhe shkelje e së drejtës ndërkombëtare, përfshirë Konventën e Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike.
Ai thekson se Shqipëria nuk do të tërhiqet dhe se ambasada shqiptare do të mbetet në Kiev, duke shprehur mbështetjen e plotë për Ukrainën. “Ne qëndrojmë fort me Ukrainën dhe nuk do të intimidohemi”, shkruan ministri.
Sipas tij, përgjigja ndaj luftës nuk mund të jetë më shumë dhunë apo sulme ndaj civilëve dhe infrastrukturës, por vetëm ndalimi i konfliktit dhe nisja e negociatave të vërteta për paqe.
Hoxha shtoi se qëndrimi i Shqipërisë i është përcjellë qartë edhe ambasadorit të Rusisë në Tiranë.
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, postim në X:
Shqipëria e konsideron njoftimin e Rusisë ku u bën thirrje personelit diplomatik dhe qytetarëve të huaj të largohen nga Kievi përpara sulmeve të planifikuara si krejtësisht të papranueshëm.
Kërcënimi i ambasadave nuk është diplomaci; është intimidim. Ai përfaqëson një tjetër shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe të Konventës së Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike.
Shqipëria nuk do të tërhiqet. Ne mbetemi në Kiev. Ne qëndrojmë fort me Ukrainën. Dhe nuk do të intimidohemi.
Përgjigja për këtë luftë nuk mund të jetë më shumë luftë, më shumë krime ose sulme pa dallim kundër civilëve dhe infrastrukturës civile.
E vetmja rrugë përpara është t’i jepet fund një lufte që nuk duhej të kishte filluar kurrë dhe angazhim në negociata të vërteta dhe me mirëbesim për paqe.
Kjo iu përcoll shumë qartë ditën e sotme edhe Ambasadorit të Rusisë në Tiranë.
