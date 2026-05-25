Rusia ka deklaruar se do të ndërmarrë një valë të re “sulmesh sistematike” ndaj kryeqytetit ukrainas Kiev, disa ditë pas një prej bombardimeve më të mëdha që nga fillimi i luftës në Ukrainë.
Sipas Ministrisë së Jashtme ruse, objektivat e sulmeve të ardhshme do të jenë “qendrat e vendimmarrjes”, postet komanduese dhe objektet e prodhimit të dronëve në Kiev. Po ashtu, Moska u ka bërë thirrje shtetasve të huaj dhe diplomatëve që të largohen nga qyteti “sa më shpejt të jetë e mundur”, duke paralajmëruar gjithashtu qytetarët të shmangin institucionet ushtarake dhe administrative.
Deklaratat vijnë pas një sulmi të madh rus të së shtunës mbrëma, ku sipas autoriteteve ukrainase u vranë katër persona dhe u plagosën rreth 100 të tjerë në Kiev dhe zona përreth.
Rusia pretendon se këto sulme janë përgjigje ndaj një goditjeje ukrainase ndaj një konvikti studentor në Starobilsk, ku sipas Moskës humbën jetën 21 persona. Nga ana tjetër, siç shkruan BBC, Ukraina ka deklaruar se forcat e saj kanë goditur një njësi elitare ruse të dronëve ushtarakë në lindje të vendit dhe se nuk kanë synuar civilë.
Gjatë ditëve të fundit, Kievi është përballur me disa sulme të rënda me raketa dhe dronë, pas përfundimit të një armëpushimi të përkohshëm që përkoi me paradën e Ditës së Fitores në Moskë. Vetëm pak ditë më parë, një sulm rus në kryeqytet shkaktoi 24 viktima, përfshirë tre fëmijë.
Më pas, Rusia raportoi viktima në rajonin e Moskës si pasojë e një sulmi ukrainas me dronë, ndërsa presidenti Volodymyr Zelensky e quajti atë një “përgjigje të justifikuar”.
Në sulmin më të fundit, Rusia përdori dhjetëra raketa balistike dhe qindra dronë, si dhe raketa hipersonike, duke goditur edhe zona civile në Kiev. Sipas raportimeve, janë dëmtuar apo shkatërruar objekte si Muzeu i Çernobilit, Muzeu Kombëtar i Artit të Ukrainës, si dhe disa qendra tregtare dhe ndërtesa banimi.
Analistët e shohin paralajmërimin rus për largimin e të huajve nga Kievi si një formë presioni psikologjik, duke qenë se sulmet ndaj qytetit janë tashmë të shpeshta që prej fillimit të pushtimit në vitin 2022.
Ndërkohë, Ukraina vazhdon të mbështetet në sistemet e mbrojtjes ajrore për të interceptuar një pjesë të madhe të raketave dhe dronëve, megjithëse shpesh numri i madh i sulmeve e mbingarkon mbrojtjen.
Presidenti Zelensky ka paralajmëruar më herët se vendi mund të përballet me mungesë të armëve të mbrojtjes ajrore për shkak të tensioneve globale dhe konflikteve të tjera ndërkombëtare.
