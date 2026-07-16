Grupi mercenar rus Wagner po përballet me vështirësi të mëdha në Mali, ku luftëtarët e tij janë përfshirë në përplasje të ashpra me grupet xhihadiste të lidhura me Al-Kaedën, ndërsa degët e mbetura të organizatës në Afrikën Qendrore dyshohet se janë përfshirë në aktivitete të paligjshme si trafikimi i arit dhe drogës.
Një ish-luftëtar i Wagner, i vendosur në Mali, ka deklaruar për mediat se situata është përkeqësuar ndjeshëm. Ai ka treguar se mercenarët rusë përballen me sulme dhe prita në zonat e shkretëtirës, veçanërisht nga grupe të armatosura që veprojnë në rajonin e Sahelit.
Pas vdekjes së themeluesit të Wagner, Yevgeny Prigozhin, një pjesë e madhe e mercenarëve rusë në Mali u integruan në strukturën e re të quajtur Africa Corps, nën kontrollin e Ministrisë ruse të Mbrojtjes. Ky ndryshim u ofroi atyre përfitime si status zyrtar, pensione dhe mbështetje për familjet në rast vdekjeje.
Megjithatë, prania ruse në Mali po përballet me një rezistencë të fortë. Sipas raportimeve, një kolonë ruse ra në një pritë në rajonin e Ségou, ku u sulmua nga luftëtarë tuaregë dhe militantë të lidhur me Al-Kaedën në Sahel.
Ndërkohë, në Republikën e Afrikës Qendrore, grupet besnike të ish-Wagnerit të Prigozhinit kanë ruajtur autonominë dhe dyshohet se kanë ndërtuar një rrjet financiar të bazuar në shfrytëzimin e paligjshëm të arit dhe trafikun e tramadolit, një opioid sintetik që në Afrikë njihet si “kokaina e të varfërve”.
Sipas një raporti të organizatës Global Initiative Against Transnational Organized Crime, grupet e lidhura me Wagner kontrollojnë një pjesë të aktivitetit të paligjshëm të nxjerrjes së arit në minierat e Ndassima, me të ardhura që mund të arrijnë qindra milionë dollarë në vit.
Ekspertët e sigurisë thonë se situata krijon një paradoks: ndërsa një pjesë e Wagner-it lufton në Mali në mbështetje të qeverisë ruse kundër grupeve xhihadiste, një tjetër pjesë në Afrikën Qendrore financohet nga aktivitete të paligjshme që lidhen me burimet natyrore dhe kontrabandën.
Për Moskën, rajoni i Sahelit mbetet një zonë strategjike për ndikimin politik dhe ekonomik, veçanërisht për shkak të burimeve natyrore. Rusia ka vijuar të dërgojë pajisje dhe përforcime ushtarake në Afrikë, pavarësisht nevojave të saj në luftën në Ukrainë.
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