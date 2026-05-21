Rusia dhe Kina kanë kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara pas akuzave të ngritura ndaj ish-presidentit të Kubës, Raúl Castro, i cili është paditur për përfshirje në një incident të vitit 1996 që përfshinte rrëzimin e dy avionëve dhe vdekjen e katër personave.
Ministria e Jashtme kineze i bëri thirrje Uashingtonit të ndalojë përdorimin e “shtrëngimit” dhe “kërcënimeve” ndaj Kubës, duke theksuar mbështetjen e Pekinit për Havanën dhe duke kundërshtuar presionin e jashtëm mbi vendin, shkruan A2CNN.
Nga ana tjetër, Kremlini e cilësoi fushatën e SHBA-së ndaj Kubës si të papranueshme, duke deklaruar se presioni ndaj aleatit të Rusisë “kufizohet me dhunën” dhe se metoda të tilla nuk duhet të përdoren ndaj ish-krerëve të shteteve.
Sipas autoriteteve amerikane, Castro dhe pesë persona të tjerë akuzohen për rolin e tyre në rrëzimin e avionëve që po udhëtonin midis Kubës dhe Floridës, ku humbën jetën tre shtetas amerikanë. Ai përballet me akuza që mund të sjellin burgim të përjetshëm ose dënim me vdekje.
Qeveria e Kubës i ka quajtur akuzat një “manovër politike pa bazë ligjore”, ndërsa presidenti Miguel Díaz-Canel ka kritikuar ashpër veprimet e SHBA-së.
Ndërkohë, Uashingtoni ka rritur presionin ndaj Kubës përmes sanksioneve të reja dhe kufizimeve ekonomike, ndërsa administrata amerikane ka sinjalizuar se nuk përjashton as opsione të tjera për ndryshim politik në ishull.
