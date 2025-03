Është shfaqur pengesa e parë në marrëveshjen e armëpushimit të Detit të Zi.

Volodymyr Zelensky dhe Kremlini duket se janë në mosmarrëveshje për kohën dhe kushtet.

Presidenti ukrainas tha se e kupton që armëpushimi të hyjë në fuqi menjëherë pas njoftimit të SHBA-së më herët sot. Por Moska thotë se do të hyjë në fuqi vetëm pasi të hiqen sanksionet perëndimore kundër kompanive të përfshira në eksportet e ushqimit dhe plehrave.

Sanksionet që ajo kërkon të hiqen përfshijnë ato kundër:

Rosselkhozbank dhe organizata të tjera financiare të përfshira në tregtinë e ushqimit dhe plehrave

Lidhja e tyre me sistemin e pagesave SWIFT

Transaksionet e financimit të tregtisë

Kompanitë që prodhojnë dhe eksportojnë ushqime dhe plehra

Kompanitë e sigurimeve që merren me ushqime dhe plehra

Anije nën flamurin rus të përfshira në tregti

Furnizimi me makineri bujqësore në Rusi

Ndërkohë, SHBA tha se ka rënë dakord të “ndihmojë në rivendosjen e aksesit të Rusisë në tregun botëror për eksportet bujqësore dhe plehërore, të ulë kostot e sigurimit detar dhe të përmirësojë aksesin në portet dhe sistemet e pagesave për transaksione të tilla”.