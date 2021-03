Alfred Rushaj, kandidati i Partisë Demokratike për deputet në qarkun e Tiranës ka shpjeguar strategjinë e PD për zgjedhjet e 25 Prillit. Në një lidhje direkte gjatë edicionit të lajmeve në Tv Klan, Rushaj është shprehur se PD ka hartuar një listë fituese për zgjedhjet e 25 Prillit dhe sipas tij është ndërthurur përvoja politike, profesionalizmi dhe të rinjtë.

Lidhur me listën e PS, Rushaj u shpreh se nuk do të merret me kundërshtarin por shtoi se lista e tyre do të maksimalizojë çdo votë.

Shumë politike lista e Tiranës, çfarë strategjie keni ndjekur?

Lista për Tiranës është një ndërthurje e eksperiencës politike dhe eksperiencës profesionale, ku bie veçanërisht në sy kjo e fundit. Është në ndërthurje e të rinjve, e njerëzve me integritet, strategjia jonë ka qenë për të nxjerr një listë fituese, për të gjithë qytetarët. Për ata që janë ndjerë të dhunuar, që të shohin veten e tyre. Një listë që t’u flasë njerëzve dhe të krijojë besimin se profesionalizmi do të ekzistojë.

Zoti Rushaj, kundërshtarët tuaj, i referohem këtu partisë socialiste i kanë lënë figurat kryesore në kufijtë e listës së sigurt, ndërsa ju i keni vendosur në krye të saj përse? Mendoni se kjo strategji dso të prodhojë më shumë vota?

Ne jemi të vërtetë në atë çfarë bëjmë, kemi paraqitur një listë që të gjithë do të maten në bazë të performancës së tyre dhe të tregojnë ndërthurjen e vlerave, integritetit dhe vërtetësisë. Për sa i përket çështjes së kundërshtarit tonë, nuk duam të merrem me kundërshtarin. Kemi vënë re që vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë, duan të rregullojë fasadën, të bëjnë makijazh, por pas 8 vitesh dështimesh kjo besoj se nuk të jetë e pranueshme nga qytetarët e Tiranës.

Në raport me listën e Partisë Socialiste, cilat janë pikat e forta dhe të dobëta të listës suaj?

Ajo që bie në sy tek lista jonë është ndërthurja mes vlerave, një përfaqësim dinjitoz i qytetarëve. Ne kemi paraqitur një listë ku përvoja politike, përvoja qytetare, rinia gjejnë veten e tyre. Ne kemi paraqitur një listë ku çfarë themi do të respektohet. Asnjë nga kandidatët e listës nuk është propozuar nga krimi i organizuar, kjo është mbi të gjitha sinjali që duhet të japim, natyrisht ndërthurur me profesionalizmin. Për sa i përket listës së kundërshtarit nuk dua të merrem shumë, pasi kam parë ë Kryeministri dhe të gjithë afër tij janë marrë shumë me listën tonë, shumë më tepër me listën tonë se të tyren. Sikur kanë merak që lista jonë nuk është në nivelin e fitores, ne do merremi me listën tonë. Me këtë liste ne mendojmë se do të maksimalizojmë votat dhe do të mbledhim çdo votë të qytetarëve që nuk e gjejnë veten të përfaqësuar.

Zoti Rushaj çfarë rezultati parashikoni të merrni në Tiranë, Kamëz dhe Kavajë?

Unë do u them diçka më ndesh të takoj shume shumë njerëz këto ditë dhe në një familje mora një përgjigje suprizuese. Zonja që po fliste më tha që nuk ka nevojë për ndryshim, por ka nevojë për përmbysje. Përmbysje që do të sjellë ndryshimin./a.p