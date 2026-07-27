Ministria e Punëve të Jashtme e Rumanisë njoftoi sot se ambasadori rus, Vladimir Lipaev, u shpall person i padëshiruar, pasi ushtria rumune rrëzoi tre dronë mbi territorin e Rumanisë, të cilët u përcaktua se ishin rusë.
Në njoftim thuhet se ambasadori rus ka pesë ditë kohë për të lënë Rumaninë, si dhe se ambasadori rumun në Rusi do të ftohet në Bukuresht për konsultime.
Ambasadori rus u ftua në një takim nga ministrja rumune Oana Coju, dhe në takim atij iu dorëzua një notë verbale me anë të së cilës pala rumune e informonte atë për zbatimin e deklaratës mbi statusin e papranueshëm të një anëtari të misionit të Federatës Ruse në Bukuresht.
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