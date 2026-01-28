Momente tensioni përpara Spitalit të Qarkut të Timishoarës, Rumani, ku Ambasadori grek dhe Prefektja e Timishoarës po prisnin të informoheshin për gjendjen shëndetësore të tifozëve të lënduar, pas aksidentit tragjik në Lugoj, në të cilin humbën jetën shtatë tifozë të PAOK-ut, mes tyre dhe një shqiptar.
Prania e autoriteteve jashtë spitalit përkoi me mbërritjen e të afërmve dhe miqve të viktimave, në një klimë tensioni të fortë emocional. Një tifoz i PAOK-ut, i cili kishte udhëtuar për në Timishoara dhe ndodhej jashtë spitalit në kohën e mbërritjes së prefektes së Timishoarës, Elena Micikoi, sulmoi një ekip televizioni.
Burri theu kamerën e një gazetari, duke shkaktuar dëme në pajisjet e regjistrimit, pavarësisht faktit se kameramani e kishte lenten të drejtuar nga autoritetet dhe jo nga ai.
Prefektja nuk reagoi ndaj incidentit dhe vazhdoi ta shoqëronte ambasadorin grek deri në hyrje të spitalit, pa u ndalur ose ndërhyrë në asnjë mënyrë.
