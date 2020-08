Deputetja Rudina Hajdari nuk nguron asnjëherë që të jap mesazhe sensibilizuese për shqiptarët. Këtë herë, ajo ka postuar një foto në Instagram, ku shfaqet bashkë me vajzën e saj, Sihana nga aeroporti.

Të dyja, nënë e bijë shihen të përqafuara dhe me maskën të vendosur, ndërsa Hajdari i bën thirrje të gjithëve të kujdesen për veten dhe njëri-tjetrin.

“Kujdesuni për veten dhe për njëri-tjetrin. Mendjet dhe zemrat tona janë me çdo person të prekur me COVID-19 që po kalon kohë të vështirë, dhe me familjarët që kanë humbur njerëzit e tyre të dashur”, shkruan deputetja krahas fotos.

Kujtojmë që situata në Shqipëri vazhdon të jetë kritike, pasi në 24 orët e fundit janë shënuar 6 viktima dhe 127 të infektuar.

