Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi, i ka dërguar sot një letër urimi Akademikut Rexhep Qosja, me rastin e 84 vjetorit të lindjes.

“I dashur Profesor,

Me rastin e 84-vjetorit të lindjes Ju uroj shëndet dhe jetë të gjatë e të lumtur.

Ju, i dashur Profesor Rexhep Qosja, jeni një ndër krenaritë e kombit shqiptar.

Një personalitet si Ju, me veprimtari të shumanshme; mendje erudite, me ndihmesa të shquara e cilësore në mjaft fusha: në historinë e letërsisë dhe të qytetërimit shqiptar, në historinë politike të shqiptarëve; veprimtar me vetëdije qytetare e kombëtare të lartë, i bëni nder kombit shqiptar dhe çdo shqiptari.

Ju jeni sot një ndër referencat më të rëndësishme të kombit shqiptar dhe të çështjeve shqiptare dhe një ndër pikëtakimet e kulturës e qytetërimit shqiptar me kulturën botërore.

Jam i lumtur t’Ju uroj në këtë përvjetor të ditëlindjes, si kryetar i Kuvendit të Shqipërisë, por edhe si një lexues i veprës Tuaj.”, shkruan Kryetari i Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, në urimin për Akademikun Rexhep Qosja.

