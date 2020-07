Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi priti Kryeministrin e Kosovës, Avdullah Hoti, i cili e ka vizitën e parë zyrtare në Tiranë. Dy zyrtarët e lartë shprehën gatishmëri për bashkëpunim strategjik dhe stabilizues për rajonin si dhe për të dyja vendet. Sipas tyre në lidhje me dialogun me Serbinë duhet treguar besim ndaj partnerëve strategjik si SHBA dhe BE.

“Shqipëria mbështet fuqishëm Dialogun Kosovë-Serbi, të ndërmjetësuar nga BE-ja. Rezultati përfundimtar duhet të jetë një Marrëveshje e detyrueshme ligjore, që mundëson njohjen e ndërsjellët mes dy vendeve, anëtarësimin e Kosovës në OKB dhe BE, si dhe trajtim të drejtë të minoriteteve, në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Është shumë i rëndësishëm arritja e një konsensusi të brendshëm përsa i takon qëndrimit ndaj Dialogut. Mendojmë se procesi duhet të jetë gjithëpërfshirës, në funksion të forcimit të pozitave negociuese të Kosovës me Bashkimin Europian. Duhet të kemi e të tregojmë besim ndaj partnerëve strategjikë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Europian.”, theksoi Gramoz Ruçi.

Kryeministri Avdullah Hoti, duke falenderuar Kryetarin e Kuvendit për pritjen e ngrohtë dhe vëllazërore, vuri në dukje se “Qeveria e Kosovës do të thellojë e zgjerojë bashkëpunimin me Shqipërinë, duke synuar konkretizimin e marrëveshjeve të nënshkruara midis të dy qeverive. Koha kërkon prej nesh qëndrime të matura e me qetësi, prandaj ne do të vazhdojmë dialogun me Serbinë dhe po përgatitemi seriozisht për Samitin e Parisit.”

