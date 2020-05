Kryetari i kuvendit, Gramoz Ruçi, është treguar mjaft i rreptë në seancën plenare, duke mos lejuar të flasë përtej kohës së caktuar as kryeministrin Edi Rama.

Gjatë seancës së sotme plenare, Rama po përplasej me deputeten Rudina Hajdari, ku vijoi të fliste edhe pasi i mbaroi koha 3-minutëshe, por Ruçi u tregua mjaft strikt dhe i mbylli menjëherë mikrofonin.

Duke iu përgjigjur Hajdarit Rama ka lexuar mesazhin e një demokrati, sipas tij, që nuk i kursen kritikat ndaj kryeministrit:

Eshtë e kotë nuk ia vlen të rikthehesh për të rivënë në vend gjërat që the e pastaj i dëgjon tyë përkthyera gabim nga shqipja në shqip, lista të hapura me një fjalë, por e shfrytëzoj këtë replikë për tju lexuar një koment nga FB të një demokrati që nuk i kursen ato që ka për mua por që në ato ditët pas tragjedisë shekspiriane të shembjes së karakatinës italiane shkruante:

Na thatë në 2013 kur na e mori Edvini se do bie shpejt, se ka premtuar gjëra që nuk bëhen dhe do ngrohet populli i zhgënjyer, erdhi 2015 na iku ene Tirona, na thatë futuni në cadër se do bjerë vetë dhe po nuk ra do vijë populli ta rrëzojë, populli nuk erdhi erdhi Luli na tha dilni se fituam, po ca fituam, fitoi prapë Edvini, e pastaj na thatë na e futi Amerika, ndaj ska llafe, e zgjedhje, oburra revoltë popullore.

Erdhi 2019 ikët nga parlamenti na ikën edhe gjithë bashkitë dhe populli nuk u duk gjëkundi pas nesh se u tretën edhe ata që bashkive që i nxirrnim në protesta. Kur ikën të gjitha dolën edhe nga parlamenti na thanë oburra te Unaza e Re se aty do ta kapim, se do vijë populli e ska më shans. U ngrysëm me muj dhe e vetmja fitore qe i nat që Edvini tu u kthye nga Vlora, i ra nga Elbasani, populli nuk erdhi erdhën fadromat dhe ne na ngeli libri i çunit të Fahriut. Pastaj doli që lepri fle te teatri, oburra pas Lulit me dhënë jetën aty bashkë me popullin, iku dheeatri e populli prapë nuk erdhi se Luli na thotë se e paska synin te reforma zgjedhore.

Rama: Gramoz, edhe dy minuta

Ruci: Por, nuk transferohet koha zoti kryeministër

Hajdari: Jepja edhe minutat e mia

Ruci: Hape IT, hape

Rama: Gramoz shumë faleminderit, e more vesh ti që do fjalën e lirë këtu në kuvend.

g.kosovari