Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, dhe Papa Leo XIV diskutuan sot situatën në Lindjen e Mesme dhe temat me interes të ndërsjellë në Hemisferën Perëndimore.
Lajmi u bë i ditur nga një njoftim i shkurtër i Departamentit të Shtetit. Rubio qëndroi brenda Pallatit Apostolik për më shumë se dy orë, sipas grupit të shtypit në terren. Nuk është e qartë se sa zgjati takimi i tij me Papën; vizita pritej të përfshinte edhe një takim me zyrtarë të tjerë të Vatikanit.
“Takimi nënvizoi marrëdhënien e fortë midis Shteteve të Bashkuara dhe Selisë së Shenjtë dhe angazhimin e tyre të përbashkët për të promovuar paqen dhe dinjitetin njerëzor”, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit.
Takimi i së enjtes erdhi pas një periudhe tensioni historik midis Uashingtonit dhe Vatikanit, me Presidentin e SHBA-së Donald Trump që e sulmoi vazhdimisht Papën e lindur në SHBA për kundërshtimin e tij ndaj luftës së Iranit.
Rubio tha para takimit se planifikonte të diskutonte edhe për Kubën me Papën. Administrata Trump ka shpërndarë miliona dollarë ndihma humanitare në ishull përmes Kishës Katolike.
