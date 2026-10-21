Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, mohoi të mërkurën çdo përfshirje të qeverisë amerikane në një ngadalësim të raportuar nga Starlink për përdorim nga Ukraina në mes të luftës me Rusinë.
“Starlink është një kompani private. Ata kanë një kontratë. Ata kanë kushte kontraktuale se si mund të përdoret kjo teknologji. Pika e rëndësishme është se ne nuk mund t’i drejtojmë një kompanie private vendimet që ajo merr ose nuk merr”, u tha Rubio gazetarëve në Mumbai të Indisë.
Rubio është në një vizitë tre-ditore në kombin e Azisë Jugore.
“Ajo që mund t’ju them me siguri është se as presidenti i Shteteve të Bashkuara, dhe askush në sistemin tonë, nuk ka kërkuar ndonjëherë që të bëhen ndryshime në atë sistem, dhe kjo është ajo që ne e kemi thënë vazhdimisht”, tha Rubio.
Mohimi erdhi pas një raporti të Wall Street Journal të martën se themeluesi i SpaceX, Elon Musk, urdhëroi ngadalësimin e një versioni ushtarak të Starlink të përdorur nga forcat ukrainase.
Zyrtarët amerikanë të njohur me situatën i thanë gazetës Journal se Musk kufizoi shpejtësinë e shërbimit të internetit satelitor Starlink të përdorur nga Ukraina, duke i bërë disa nga dronët e saj ushtarakë praktikisht të padobishëm.
Musk postoi në X orë pasi ngadalësimi u bë publik se “çdo kufizim në shpejtësi ose përdorim vendoset nga ushtria amerikane dhe në fund të fundit nga Presidenti i SHBA-së”, akronimi për presidentin e Shteteve të Bashkuara.
Por Trump u tha gazetarëve të hënën se nuk e dinte se kush ishte përgjegjës për ngadalësimin e Starlink, duke shtuar: “por do të doja ta zbuloja”.
Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, tha të martën se “nuk kemi tërhequr asgjë”, por “Starlink ka mundësinë të marrë vendime në lidhje me kushtet e shërbimit të tij”.
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Burimi: Botë
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