Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara po përballeshin me një kërcënim real që nxiti sulmet ndaj Iranit.
Sipas tij, Kongresi ishte njoftuar për kërcënimet ndaj sigurisë kombëtare, ndërsa shtoi se sulmet ishin në rrugë e sipër.
“Absolutisht kishte një kërcënim të afërt” tha Rubio.
Ai pretendoi se ushtria iraniane po zgjeronte programin e saj të armëve bërthamore dhe planifikonte të nisë sulme kundër Amerikës dhe aleatëve të saj në rajon.
Rubio tha se Irani ka sulmuar zona civile në Lindjen e Mesme në sulme hakmarrëse që nga fillimi i sulmeve të shtunën.
“Ne do të donim të shihnim këtë regjim të zëvendësohej. Dhe në fund të fundit, siç ka thënë presidenti, ai do të donte që populli i Iranit ta përdorte këtë si mundësi për t’u ngritur dhe për të hequr këta udhëheqës. Ata kanë dashur t’i largojnë prej kohësh, kemi parë valë pas vale protestash dhe kemi parë masakra ndaj njerëzve. Por objektivi i këtij misioni është të sigurohemi që ata të mos kenë këto armë që mund të na kërcënojnë ne dhe aleatët tanë në rajon. Kjo është arsyeja pse po bëjmë atë që po bëjmë tani”, tha ai.
Rubio tha se është i vetëdijshëm se çmimet e naftës do të preken si rezultat i sulmeve dhe se administrata Trump po synon t’i zbusë këto efekte.
“Ata janë një regjim terrorist. Ata sponsorizojnë terrorizmin dhe marrin pjesë në terrorizëm”, u shpreh Rubio, ndërsa nuk dha një afat kohor se do të zgjasë konflikti.
“Goditjet më të forta ende nuk kanë ardhur nga ushtria amerikane. Faza tjetër do të jetë edhe më ndëshkuese se sa është tani”, shpjegoi ai.
Leave a Reply