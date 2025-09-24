Sekretari i Shtetit Marco Rubio u takua me homologun e tij rus, Ministrin e Jashtëm Sergei Lavrov, në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Takimi filloi pa deklarata hyrëse për shtypin dhe vazhdoi me dyer të mbyllura. Sipas një deklarate të Departamentit të Shtetit, Rubio përsëriti thirrjen e Presidentit Trump për t’i dhënë fund vrasjeve dhe nevojën që Moska të ndërmarrë hapa thelbësorë drejt një zgjidhjeje të qëndrueshme të luftës midis Rusisë dhe Ukrainës.
Lavrov dhe Rubio u takuan në një hotel në Nju Jork në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së dhe biseduan për rreth 50 minuta. Takimi vjen pasi Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të martën se tani beson se Ukraina mund ta rifitojë territorin e saj në kufijtë e saj origjinalë, duke përmbysur qëndrimin e tij të mëparshëm se vendi do të duhej të bënte disa lëshime territoriale për t’i dhënë fund luftës me Rusinë.
Trump shkroi se beson që Ukraina, “me mbështetjen e Bashkimit Evropian, është në gjendje të luftojë dhe të FITOJË të gjithë Ukrainën në formën e saj origjinale”.
Presidenti shtoi se Rusia dhe presidenti i saj, Vladimir Putin, janë në “telashe të mëdha ekonomike dhe kjo është koha që Ukraina të veprojë”.
Edhe pse Volodymyr Zelensky tha se ishte i befasuar nga qëndrimi i ri i Donald Trump ndaj pushtimit rus, duke vlerësuar se tani ekziston një “marrëdhënie më e mirë” midis tyre, Rusia duket e palëkundur në qëndrimin e saj ndaj luftës në Ukrainë.
Konkretisht, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, duke folur në radion RBC, deklaroi se Rusia vazhdon “operacionin tonë të posaçëm ushtarak për të siguruar interesat tona dhe për të arritur qëllimet tona”.
