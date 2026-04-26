Çfarë i ndodhi Marco Rubios? Pse Sekretari i Shtetit pothuajse është zhdukur nga negociatat me Iranin, të cilat në teori duhet të jenë puna e tij, ashtu siç bëri paraardhësi i tij John Kerry kur negocioi marrëveshjen bërthamore JCPOA?
Përgjigja ndoshta qëndron në dështimet e panumërta të dialogut, nëse jo në dështimin e tij, për shkak të ndikimit që aventura e Gjirit Persik rrezikon të ketë në të ardhmen politike të protagonistëve të saj.
Aq shumë sa Partia Republikane thuhet se po planifikon një fushatë zgjedhore të mes mandatit që nuk i mohon politikat e presidentit, por pa praninë e tij.
Nuk është sekret që Rubio po luan me idenë e kandidimit për Shtëpinë e Bardhë në vitin 2028 dhe për këtë arsye po kërkon të ruajë një rol kyç në menaxhimin e dosjes, pa e ekspozuar veten deri në pikën e humbjes së popullaritetit të nevojshëm për të kandiduar për president.
Ai nuk është i margjinalizuar; në fakt, marrëdhënia e tij me Trump është forcuar në muajt e fundit, por ai ka shmangur kompromentimin e vetes si Zëvendëspresidenti Vance, i cili rrezikon të humbasë nominimin që deri pak muaj më parë merrej si i mirëqenë.
Për këtë qëllim, ai po shfrytëzon rolin e tij të dyfishtë si Këshilltar i Sigurisë Kombëtare, duke qëndruar sa më afër qendrës së gravitetit të administratës.
Si kreu i diplomacisë, të gjitha negociatat do të binin nën kompetencën e Sekretarit të Shtetit, por Trump deri më tani ka preferuar të mbështetet te miku i tij, zhvilluesi i pasurive të patundshme Steve Witkoff, dhe dhëndri i tij Jared Kushner, nga Gaza në Ukrainë, në Iran.
Rubio nuk kundërshtoi, duke zgjedhur thjesht ndërhyrjet e tij, siç kishte bërë në negociatat e shpejta të Gjenevës për Kievin, ose së fundmi me atë midis Izraelit dhe Libanit, ndoshta sepse e dinte se kishte një shans të arsyeshëm për të arritur një rezultat pozitiv, të paktën në afat të shkurtër.
Për Iranin, ai e la Vance të udhëhiqte negociatat, duke përfituar nga kërkesa e vetë iranianëve për të diskutuar çështjen me të, duke ditur skepticizmin e tij në lidhje me ndërhyrjen në Gjirin Persik.
Kështu, ish-senatori i Floridës me përvojë dhe i mprehtë arriti objektivin e dyfishtë të mos tensionimit të marrëdhënies së tij me Trump, i cili do të luajë një rol vendimtar në zgjedhjen e pasardhësit të tij, por në të njëjtën kohë të mos humbasë popullaritetin me bazën republikane, e cila nuk është e bindur nga operacioni ushtarak.
Vance, nga ana tjetër, ka qenë në kundërshtim me presidentin, i paaftë të përdorë kundërshtimin e tij ndaj luftës për të konsoliduar mbështetjen e bazës MAGA, e cila tani e sheh atë si një nga autorët e një konflikti që ata kurrë nuk e donin, pjesërisht për shkak të dështimit të negociatave për ta përfunduar atë.
Rubio nuk është margjinalizuar si Drejtoresha e Inteligjencës Kombëtare, Tulsi Gabbard, e cila u zhduk nga horizonti, deri në atë pikë sa të gjeneronte murmuritje për ndërprerjen e pozicionit, duke pasur parasysh padobinë e saj.
Kur presidenti urdhëroi sulmin, Sekretari i Shtetit ishte me të në Florida, ndryshe nga Vance, dhe, duke shfrytëzuar rolin e tij si këshilltar i sigurisë kombëtare, ai mbeti në qendër të veprimit.
Në të njëjtën kohë, ai mbeti mjaft i përmbajtur për të shmangur ekspozimin e vetes dhe potencialisht kompromentimin e popullaritetit të tij, si ai i presidentit, i cili foli dje në Darkën vjetore të Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, duke rrezikuar shanset për të zënë vendin e tij.
