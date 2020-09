Astrologia e njohur Meri Shehu ka dhënë parashikimin e saj për këtë fundjavë, knkretisht për këtë të shtunë e të dielë, në datat 5 dhe 6 shtator 2020. Përmes një statusi në Facebook, Shehu shkruan se këto dy ditë, do të jenë dotë tranzicioni dhe se pothuajse të gjitha shenjat, do të përfshihen në një vorbull, ku s’do të kuptojnë asgjë.

“E Shtune dt 5 dhe e Djele dt 6 dhe kemi keto dite dy planete qe perfundojne rrugetimin e tyre Markuri ne Virgjeresh dhe Aferdita ne Gaforre. Pra e Shtuna dhe e Djela eshte si te themi nje periudhe tranziti. Merkuri kalone ne Peshore dhe Aferdita kalon ne Luan. Nuk do jemi shume te kuptueshem dhe as te ndjeshem. Do kerkojme cilesi ne marredhenie dhe ne shprehjen e ndjenjave. E rendesishme eshte qe do kemi ndryshim ne menyren e te menduarit dhe te komunikimit. Marsi ne Dash eshte nje pike e dobet ne kundershtim me planetet ne Bircjap per te ruajtur qetesine dhe e kuilibrin. E rendesishme eshte te qendrojme ne Qendren tone, te mbajme qetesine dhe te mos pergjigjemi ndaj provokimeve si dhe te mos biem ne lojen e te tjereve,”– shkruan Shehu ndër të tjera në parashikimin e saj.

Dashi

Do kaloni nga arsyetimi dhe puna e përditeshme drejt tendencave që shkëlqejnë më shumë erotizëm dhe njerëzve që ju përcjellin bashkëpunime të rëndësishme ku ju ndjeheni të barabartë dhe në qendër të punëve. Një dashuri e papritur ju çon në martese

Demi

Do jeni në një periudhe pritjeje në lidhje me një punë apo biseda të rëndësishme pune. Por mund të investoni edhe në një çeshtje pronësie apo bashkëjetese me dikë që dashuroni

Binjaket

Ka ardhur momenti të reklamoni sharmin tuaj dhe të bëni komunikime më cilësore me njërëzit që ju interesojnë. Kryesisht punët më të bukurën apo udhëtimet luksoze ju favorizohen shumë. Do keni nje takim tepër erotik këtë fundjave në një udhëtim apo komunikim verbal

Gaforrja

Duhet të mendoni si do investoni apo si do përfitoni mbas një periudhe ku morët atë që kërkonit në dashuri mirënjohje apo anë materiale Do bëni një bashkëpunim me dikë të afërt të familjes qe del me sukses

Luani

Pas një periudhe ku shijuat pasionin tuaj të fshehtë apo large syve të të tjereve tashme këtë fundjave do deklaroni hapur ndjenjat tuaja për një person që do krijoni një lidhje të deklaruar