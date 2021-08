Rama, i cili shpesh ndërvepron me komentuesit e tij, kundërpërgjigjet duke thënë se Kosova e ka fituar betejën me Serbinë falë aleatëve të mëdhenj e se tani duhet vetëm të ruhet nga thundra e frikës prej ballafaqimit me sfidat e paqes. Duke hedhur ‘kunja’ ndaj Albin Kurtit, por edhe paraardhësve të tij, kryeministri shkruan se Kosova e ka humbur respektin ndërkombëtar.