Gjykata Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka lënë në burg drejtorin e Kadastrës Ervin Nelaj. Drejtori i kadastrës u arrestua dy ditë me parë nga policia e Beratit, me urdhër të prokurorisë së Posaçme.

SPAK në bashkëpunim me policinë e Beratit e ka hetuar për 9 muaj kreun e kadastrës. Sipas institucionit të akuzës, janë siguruar prova se shtetasi Ervin Nelaj, në cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë Vendore të Agjensisë Shtetërore të Kadastrës, Berat.

Nelaj në bashkëpunim me punonjës të tjerë në këtë institucion, kanë marrë në disa raste përfitime monetare të parregullta, me qëllim për të kryer veprime që lidhen me detyrën e tyre, për legalizimin e objekteve informale dhe regjistrimin e titujve të pronësisë.

g.kosovari