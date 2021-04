Nga Bledi Mane

I ka humbur të gjitha betejat elektorale 8 vitet e fundit, por kësaj here kërkon ma patjetër të fitojë më 25 prill e të bëhet kryeministër. Për të joshur elektoratin, i kanë botuar edhe një libër me 98 faqe me çmimin 10 mijë lekë të vjetra natyrisht, ku evokon jetën e tij të thatë e pa nerv. Ka gati një muaj që ia kanë nxjerrë në treg ndërkohë unë sot kreva një vëzhgim në tre libraritë më të mëdha të kryeqytetit dhe ja inventari:

Libraria Adrion, libri i Lulzim Bashës, janë shitur 69 kopje.

Libraria Albania, libri i Lulzim Bashës, janë shitur deri tani 4 kopje.

Libraria TiranaBoooks, libri i Lulzim Bashës, janë shitur deri tani 3 kopje…

Mos u çudisni kur ta pyesin ndonjë ditë ku i gjete lekët që bleve 3 vilat e shtrenjta në Tiranë, do u thotë janë lekët e fituara nga shitja e librave!

P.s/ Pas këtij postimit tim, ka për të dalë qarkore e brendshme partie që gjithë militantët ta blejnë me detyrim librin.