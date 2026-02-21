Situata është kthyer në kaos mbrëmjen e kësaj të shtune pas radhëve kilometrike të krijuara fillimisht si pasojë e bllokimit të aksit Librazhd-Pogradec, ku ka patur rrëshqitje dherash, e më pas edhe bllokimit të rrugës alternative Moglicë-Lozhan.
Një grua e mbetur e bllokuar në Maliq për orë të tëra ndërsa tentonte të kthehej për në Tiranë ka humbur ndjenjat pas një përplasjeje verbale me efektivët e policisë, të cilëve po u kërkonte llogari.
“Çfarë është kjo?! Nuk e dimë çfarë bëhet. Dua të vete në Tiranë nuk vete dot, më thanë ik në Gramsh, më kthyen. Atje më thanë ik! Ku të vete?!”, dëgjohet të thotë zonja në një video të publikuar në media.
Një punonjës policie i kërkon zonjës të qetësohet por ajo ia kthen “Nuk mundem!” dhe humb ndenjat.
Ndërkohë një tjetër qytetar shprehet: “U kthyem nga rruga, sot ka qenë një katastrofë e vërtetë. U kthyem nga Qukësi, policia na tha ndiqni rrugën për në Lozhan, aty është bllokuar. Tani s’dimë nga të ikim. Unë në orën 13:00 kam qenë në Qukës, tani po shkon ora 19:00.” Pas këtyre fjalëve, ai shtoi se nuk e kishte idenë se kur do ta kalonte natën.
Në segmentin Maliq-Gramsh siç vihet re në pamjet në foto janë krijuar radhë kilometrike prej disa orësh këtë të shtunë, kryesisht në drejtimin e automjeteve që lëvizin nga Korça drejt Tiranës.
Për shkak trafikut të rënduar ne aksin Maliq-Moglicë, policia nuk lejon për momentin lëvizjen e mjeteve nga Maliqi drejt Lozhanit. Pritet të normalizohet qarkullimi në segmentin e bllokuar nga një trajler, që më pas të lejohet lëvizja e mjeteve të vogla drejt Lozhanit dhe Gramshit.
Mesditën e sotme ARRSH njoftoi se kishte ndaluar qarkullimin e të gjitha makinave në segmentin Librazhd-Pogradec, për arsye sigurie pas vlerësimit në terren të gjendjes në vendin e quajtur Arrat e Gurrës ku ka patur rrëshqitje dherash. Megjithatë, u caktua si rrugë alternative aksi Maliq-Lozhan-Moglicë-Elbasan dhe anasjelltas. Por vetëm për mjetet e vogla.
Pavarësisht kësaj, mjetet e tonazhit të rëndë u lejuan nga policia e Librazhdit të kalojnë dhe si pasojë tre trajlera mbetën të bllokuara, duke paralizuar edhe lëvizjen e mjeteve të tjera.
Segmenti Librazhd-Pogradec kishte krijuar problematika prej disa ditësh për shkak të rrëshqitjes dhe çarjes së rrugës. Sot u ndalua kalimi i mjeteve të tonazhit të rëndë dhe autobusëve, por siç duket kjo masë nuk ishte e mjaftueshme dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar njoftoi ndalimin e qarkullimit për të gjitha mjetet.
